Μπόλικα... ζόρια για τον Ρόκα

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, παραμένει ρευστό το σκηνικό όσον αφορά τον περαιτέρω μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εννέα προσθήκες, ενώ υπήρξαν οκτώ αποχωρήσεις, αλλά οι αριθμοί αυτοί είναι σίγουρο πως θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα. Και τούτο, διότι ο Τσάβι Ρόκα το ψάχνει ακόμα για ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, ενώ δεν είναι κρυφό πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην πόρτα εξόδου ή ενδεχομένως να δοθούν δανεικοί σε άλλες ομάδες, αφού δεν έχουν ικανοποιήσει μέχρι σήμερα και υπάρχει προβληματισμός για τις εμφανίσεις τους.

Το μέλλον των Χάιρο και Ρούμπιο παραμένει αβέβαιο, ενώ προβληματισμός υπάρχει και για τους Μούφτιτς και Γκουρφίνγκελ. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να κινηθεί για την απόκτηση ενός έμπειρου τερματοφύλακα κι ενός αριστερού μπακ. Ενίσχυση πιθανόν να προκύψει και στην επίθεση. Οι Ενρίκες και Κομάρ δεν υπολογίζονται και το πιο πιθανόν είναι να δοθούν δανεικοί.

Το ζήτημα είναι να βρεθεί κάποια ομάδα που θα ενδιαφερθεί σοβαρά γι' αυτούς. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ρόκα έχει ακόμα μπόλικη δουλειά μπροστά του.