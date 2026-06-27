Πεντάρα και πρόκριση για το Βέλγιο

Το Βέλγιο σοβαρεύτηκε απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, πήρε τη νίκη-πρόκριση στο... ρελαντί (1-5) και πλέον βλέπει με καλό μάτι το μονοπάτι του στα νοκ άουτ, καθώς εξασφάλισε και την πρώτη θέση του 7ου ομίλου.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» του Βελγίου αντιμετώπισαν τη Νέα Ζηλανδία στην... αυλαία του 7ου ομίλου, με τα πάντα να είναι ανοιχτά πριν τη σέντρα της τελευταίας αγωνιστικής. Η Αίγυπτος με τέσσερις βαθμούς είχε τσεκάρει το εισιτήριό της για την φάση των 32, όμως Βέλγιο και Ιράν έπαιζαν τα ρέστα τους για την πρόκριση.

Επιστροφή Ντοκού σε ενδεκάδα και αποστολή μετά την άδεια που πήρε λόγω της γέννησης του παιδιού του, με τον Λουκάκου να... επιστρέφει στον πάγκο σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα από πλευράς Γκαρσιά.

Το Βέλγιο από το πρώτο λεπτό έπνιξε τους Νεοζηλανδούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν επ' ουδενί να φέρου αντίσταση στην τριάδα Ντοκού, Τροσάρ και Ντε Μπρούινε. Ο δεύτερος ήταν και ο άνθρωπος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο 15λεπτό, όταν ο Φανάκεν έκανε την κάθετη και ο εξτρέμ του Βελγίου σούταρε διαγώνια, με τη μπάλα να βρίσκει στο αριστερό κάθετο δοκάρι και τους αμυντικούς να διώχνουν πάνω στην γραμμή στο 11ο λεπτό.

Με τη συμπλήρωση είκοσι λεπτών αγώνα, το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι, όταν μετά από σουτ του Τροσάρ η μπάλα κόντραρε σε χέρια παικτών της Νέας Ζηλανδίας, όμως η απόφαση αναιρέθηκε μέσω VAR. Η εικόνα παρέμεινε η ίδια. Κόκκινη κυριαρχία και 0-16 τελικές στα πρώτα 45 λεπτά.

Και αυτό που έμοιαζε πως ερχόταν, ήρθε στο 28ο λεπτό. Κόρνερ του Ντε Μπρούινε από τ' αριστερά, κοντινή προβολή του Τροσάρ και 0-1 το Βέλγιο σε ένα σκορ πρόκρισης. Δύο ακόμα ευκαιρίες από Ντοκού-Ντε Μπρούινε ήταν ό,τι καλύτερο μας έδωσε το πρώτο ημίχρονο με το 0-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα. Την ίδια ώρα Αίγυπτος και Ιράν έμεναν στο 1-1 και... όλοι ευχαριστημένοι.

Με την έναρξη του β' ημιχρόνου οι παίκτες του Γκαρσιά «καθάρισαν» τη νίκη-πρόκριση και έβαλαν πλώρη για την πρωτιά του ομίλου. Νέα μαγική ασίστ του Ντε Μπρούινε, νέο γκολ του Τροσάρ με διπλή προσπάθεια στο 50' και εύκολα το 0-2.

Όμως δεν σταμάτησαν εκεί με το... μονότερμα να συνεχίζεται. Συνεχόμενα σουτ του Ντε Μπρούινε και μία κλασσική ευκαιρία με τον Τεάτε καταγράφηκαν μέχρι το 63', με το... κοντέρ των τελικών να συνεχίζει να γράφει.

Mετά τις δύο ασίστ όμως, ο Κέβιν Ντε Μπρούινε όφειλε να χριστεί και σκόρερ. Και το έκανε πράξη στο 67' με ένα όμορφο τελείωμα από την αγαπημένη του απόσταση, το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. 0-3 το σκορ, σκορ πρωτιάς πλέον για το Βέλγιο, καθώς το 1-1 παρέμενε στο έτερο ματς.

ο Βέλγιο όμως τα... κατάφερε ξανά. Στο 84' και έπειτα από κόρνερ και ασταθή απόκρουση του Κουρτουά, ο Τζαστ πέτυχε το τρίτο του τέρμα στη διοργάνωση, έκανε το 1-3 και έβαλε... φωτιά στη μάχη της πρωτιάς. Πλέον, οι Βέλγοι έψαχναν εκ νέου γκολ για να τερματίσουν στην κορυφή του ομίλου.

Αλλά κάπου εκεί ήρθε η Lukaku time. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο υψηλόσωμος φορ σκόραρε μετά από σέντρα του Ράσκιν, 1-4 και ξανά κορυφή για τους «κόκκινους». Μία ακόμα αλλαγή του Γκαρσιά, αυτή τη φορά ο Σάλεμακερς, με άψογο τελείωμα στο 90+5' διαμόρφωσε το 1-5.

Τελικό 1-5 λοιπόν, με το Βέλγιο να φτάνει τους 5 βαθμούς και να παίρνει όχι μόνο την πρόκριση αλλά και την πρωτιά μετά και το 1-1 του Ιράν απέναντι στην Αίγυπτο. Η Νέα Ζηλανδία αποχαιρέτησε το τουρνουά με μόλις έναν βαθμό.

Πλέον, οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Ν. Κορέα ή Σενεγάλη στη φάση των «32», ενώ στους 16 αναμένουν πιθανότατα οι ΗΠΑ, σε ένα μονοπάτι... βατό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νέα Ζηλανδία: Κρόκομπ, Μπίντον, Πέιν(64' Μακάουαλ), Κακάτσε(79' Nτε Βρις), Σέρμαν, Μπελ(64' Μπόξολ), Στάμενιτς, Τζαστ, Γουντ, Σινγκ(46' Ράνταλ), Τόμας (46' Ολντ).

Βέλγιο: Κουρτουά, Ντε Κάιπερ, Μέχελε, Τεάτε, Καστάνιε, Τίλεμανς(85' Ράσκιν), Φανάκεν, Ντε Μπρούινε(72' Ονάνα), Τροσάρ(72' Σαλεμάκερς), Ντοκού(56' Φερνάντες-Πάρντο), Ντε Κέτελαρ(85' Λουκάκου)

sdna.gr