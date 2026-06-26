Πράσινο Ακρωτήρι-Σαουδική Αραβία: Δύο έθνη δίνουν ραντεβού με την ιστορία

Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία κοντράρονται στο Χιούστον, στο ντέρμπι κορυφής για το φινάλε του 8ου ομίλου στο φετινό Μουντιάλ!

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή.

Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/06, 03:00) στο Χιούστον διεκδικώντας μία θέση στην ιστορία. Και οι δύο ομάδες έχουν βάσιμες ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, ξεπερνώντας τον 8ο όμιλο, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Το Πράσινο Ακρωτήρι στην παρθενική του εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετράει δύο παλικαρίσιες ισοπαλίες απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (0-0) και στη μαχητική Ουρουγουάη (2-2), κλέβοντας τις εντυπώσεις για μία χώρα με μόλις 500.000 κατοίκους.

Το Κάπο Βέρντε θέλει είτε ισοπαλία σε συνδυασμό με ήττα της Ουρουγουάης για να ανέβει στους τρεις βαθμούς και να καπαρώσει τη 2η θέση, είτε να νικήσει και με τους πέντε βαθμούς να κάνει όνειρα για τη φάση των «32».

Το ρόστερ:

Τερματοφύλακες: Βοζίνια (Ντεσπορτίβο Τσάβες), Μάρσιο Ρόσα (Μοντάνα), Σι Τζέι ντος Σάντος (Σαν Ντιέγκο FC)

Αμυντικοί: Ντινέι Μπόρχες (Αλ Μπατάεχ), Σίντνι Καμπράλ (Μπενφίκα), Λόγκαν Κόστα (Βιγιαρεάλ), Στίβεν Μορέιρα (Κολόμπους Κρου), Βάγκνερ Πίνα (Τραμπζονσπόρ), Ζοάο Πάουλο Φερνάντες (Οτέλου Γκαλάτσι), Ρομπέρτο «Πίκο» Λόπες (Σάμροκ Ρόβερς), Κέλβιν Πίρες (Σέιναγιοκι), Ιανίκ «Στοπίρα» Ταβάρες (Τορρεένσε)

Μέσοι: Τέλμο Αρκάνζο (Βιτόρια Γκιμαράες), Λάρος Ντουάρτε (Πούσκας Ακαντέμια), Ντερόι Ντουάρτε (Λουντογκόρετς), Ζαμίρο Μοντέιρο (Τσβόλε), Κέβιν Πίνα (Κρασνοντάρ), Γιανίκ Σεμέντο (Φαρένσε)

Επιθετικοί: Γκίλσον Μπενσιμόλ (Άκρον Τολιάτι), Ζοβάνε Καμπράλ (Εστρέλα ντα Αμαδόρα), Νούνο ντα Κόστα (Μπασακσεχίρ), Νταϊλόν Λιβραμέντο (Κάζα Πία), Ράιαν Μέντες (Ιγκντίρ FK), Γκάρι Ροντρίγκες (Απόλλων Λεμεσού), Γουίλι Σεμέντο (Ομόνοια Λευκωσίας), Έλιο Βαρέλα (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

Από την απέναντι πλευρά η Σαουδική Αραβία του Χρήστου Δώνη έχει ως στόχο να κάνει το απίθανο και να προκριθεί από τη φάση των ομίλων για πρώτη φορά, μετά από το μακρινό 1994, τότε όπου και αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη Σουηδία με 3-1.

Οι Άραβες ξεκίνησαν θετικά στη διοργάνωση με ισοπαλία απέναντι στην ουρουγουάη (1-1), ωστόσο γνώρισαν μία πικρή ήττα με 4-0 από την Ισπανία.

Με νίκη η ομάδα του Δώνη θα φτάσει τους τέσσερις βαθμούς και θα δώσει συνέχεια στο όνειρο της.

Το ρόστερ:

Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Αλ-Οουάις (Αλ-Ουλά), Νάουαφ Αλ-Ακίντι (Αλ-Νασρ), Αχμεντ Αλ-Κασάρ (Αλ-Καντσία), Αμπντουλκουντούς Ατίαχ (Αλ-Τααβούν)

Αμυντικοί: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ (Λανς), Χασάν Αλ-Τάμπακτι (Αλ-Χιλάλ), Αμπντελαλά Αλ-Αμρί (Αλ-Νασρ), Νάουαφ Μπουσάλ (Αλ-Νασρ), Αλί Ματζράσι (Αλ-Αχλί), Αλί Λατζαμί (Αλ-Χιλάλ), Χασάν Καντές (Αλ-Ιτιχάντ), Μοτέμπ Αλ-Χάρμπι (Αλ-Χιλάλ), Τζεχάντ Θάκρι (Αλ-Καντσία), Μοχάμεντ Αμπού Αλ-Σαμάτ (Αλ-Καντσία), Ζακαρία Χαουασάουι (Αλ-Αχλί)

Μέσοι: Σαλέμ Αλ-Νταουσαρί (Αλ-Χιλάλ), Μοχάμεντ Κάνο (Αλ-Χιλάλ), Νάσερ Αλ-Νταουσαρί (Αλ-Χιλάλ), Αμπντουλάχ Αλ-Κάιμπαρι (Αλ-Νασρ), Μουσάμπ Αλ-Τζουγέρ (Αλ-Καντσία), Αϊμάν Γιάχια (Αλ-Νασρ), Ζιγιάτ Αλ-Τζοχάνι (Αλ-Αχλί), Σαλέχ Αμπού Αλ-Σαμάτ (Αλ-Αχλί), Σουλτάν Μαντάς (Αλ-Χιλάλ), Αλάα Αλ-Χετζί (Νεόμ)

Επιθετικοί: Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν (Αλ-Αχλί), Σαλέχ Αλ-Σεχρί (Αλ-Ιτιχάντ), Αμπντουλάχ Αλ-Χάμνταν (Αλ-Νασρ), Χαλίντ Αλ-Γκανάμ (Αλ-Ετιφάκ), Αμπντουλάχ Αλ-Σάλεμ (Αλ-Καντσία)

Πιθανές 11άδες:

Πράσινο Ακροτήρι (Π. Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Μπόρζες, Ζοάο Πάουλο, Λενίνι, Μέντες, Ντουάρτε, Μοντέιρο, Βαρέλα, Μπεντσιμόλ

Σαουδική Αραβία (Χ. Δώνης): Αλ Ουάς, Αλ Αρμπί, Ταμπακτί, Κανό, Αλ Αμρί, Αμπντουλαχμίντ, Αλ Νταουσάρι, Αλ Νταουσάρι, Αλ Καμπάρι, Αλ Τζουάρ, Αλ Μπουραϊκάν

sport-fm.gr