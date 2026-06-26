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Αποχαιρέτησε νικηφόρα το Μουντιάλ η Τουρκία

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποχαιρέτησε νικηφόρα το Μουντιάλ η Τουρκία

Με τέρμα στις καθυστερήσεις

Έστω και στις καθυστερήσεις του Μουντιάλ, η Τουρκία δεν φεύγει με άδεια χέρια από τη διοργάνωση. Η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα με γκολ του Αϊχάν στο 98’ επικράτησε 3-2 των ΗΠΑ, σε αγώνα που έγινε στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια για τον τέταρτο όμιλο.

Οι διοργανωτές πάντως δεν… έχασαν τίποτα αφού είχαν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ενώ αντίθετα εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου έμειναν οι γείτονες, που έπαιζαν μόνο για το γόητρο έχοντας αποκλειστεί από τη δεύτερη αγωνιστική.

Το ματς

Οι οικοδεσπότες παρά τις πολλές αλλαγές τους (με πιο σημαντική ότι ο Πούλισικ έμεινε εκτός ενδεκάδας) προηγήθηκαν μόλις στο 3’, όταν μετά από κόρνερ ο ξεχασμένος στο δεύτερο δοκάρι Τράστι είχε το χρόνο να κατεβάσει την μπάλα και με πλασέ να γράψει το 1-0.

Η ομάδα του Μοντέλα αντέδρασε γρήγορα και στο 10’ ο Γκιουλέρ βγήκε τετ-α-τετ και με όμορφο τελείωμα ισοφάρισε.

Μάλιστα, η Τουρκία έκανε την ανατροπή πριν βγει το ημίχρονο, με τον Κοκτσού στο 31’ με προβολή να ολοκληρώνει μια εξαιρετική ομαδική ενέργεια δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι ΗΠΑ δεν κατέθεσαν τα όπλα και στο 49’ ο Μπερχάλτερ με βολέ λίγο μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Μάλιστα οι Αμερικανοί με την είσοδο του Πούλισικ είχαν και τις καλύτερες ευκαιρίες για να πάρουν το ματς.

Ο τελευταίος λόγος, ωστόσο, ανήκε στην Τουρκία, καθώς μετά από όμορφη ενέργεια του Γκιουλέρ από τα δεξιά και σέντρα στην περιοχή, ο Αϊχάν στο 98’ με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε έντονα από όλη την αποστολή, αλλά δεν είχε αντίκρυσμα, καθώς η ομάδα είχε αποκλειστεί από την προηγούμενη αγωνιστική. 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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