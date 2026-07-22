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Τέλος εποχής: Το «αντίο» του Οτσόα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος εποχής: Το «αντίο» του Οτσόα

Ο 41χρονος γκολκίπερ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε για εκείνον η θέση του τερματοφύλακα

Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Γκιγιέρμο Οτσόα, βάζοντας τέλος σε μία σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή που ξεπέρασε τις δύο δεκαετίες.

Ο εμβληματικός τερματοφύλακας του Μεξικού γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του ήταν απέναντι στην Τσεχία για το Μουντιάλ 2026, όταν αποχαιρέτησε συμβολικά τα γήπεδα φιλώντας τα δοκάρια.

Μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία, ο πρώην κίπερ της ΑΕΛ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ευχαρίστησε την οικογένεια, τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους που τον συνόδευσαν σε κάθε στάδιο της πορείας του.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα πόσο μακριά θα μπορούσε να με οδηγήσει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ μόνο να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια και να πω ευχαριστώ. Παίρνω μαζί μου την αγάπη εκατομμυρίων ανθρώπων και την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα για το Μεξικό», ανέφερε.

Ο 41χρονος γκολκίπερ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε για εκείνον η θέση του τερματοφύλακα: «Τα γάντια μου δεν ήταν ποτέ απλώς γάντια. Ήταν η υπόσχεση ότι θα ανταποκρινόμουν όταν με χρειάζονταν περισσότερο, σε κάθε πέναλτι, σε κάθε τετ α τετ και σε κάθε τελευταία φάση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εθνική ομάδα του Μεξικού, με την οποία ταυτίστηκε όσο λίγοι ποδοσφαιριστές. «Δεν καταλαβαίνω την καριέρα μου χωρίς την εθνική ομάδα. Εκεί κατάλαβα το πραγματικό μέγεθος της ευθύνης. Ήρθε η στιγμή να βγάλω τα γάντια μου και να τα αφήσω σε άλλα χέρια», τόνισε.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στον επόμενο φύλακα της εστίας του Μεξικού: «Εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Η θέση του τερματοφύλακα δεν απαιτεί τελειότητα, απαιτεί υπερηφάνεια».

 

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