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Κλείνει ο Σάλιακας, η ειδική ρήτρα στη συμφωνία για Τζολάκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Κλείνει ο Σάλιακας, η ειδική ρήτρα στη συμφωνία για Τζολάκη

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Στη Γερμανία θεωρούν σχεδόν δεδομένη την επιστροφή του 29χρονου δεξιού μπακ στους «ερυθρόλευκους», με τη συμφωνία με τη Ζανκτ Πάουλι να αναμένεται να κλείσει με ποσό που υπολογίζεται μεταξύ 1,3 και 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται σε κανονικό αγωνιστικό ρυθμό και, εφόσον ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή, αναμένεται να ενσωματωθεί χωρίς καθυστέρηση στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μάλιστα, αγωνίστηκε πρόσφατα στο δεύτερο ημίχρονο φιλικής αναμέτρησης της Ζανκτ Πάουλι με την Αρμίνια Μπίλεφελντ, έχοντας συμμετοχή στη δημιουργία του γκολ της ομάδας του.

Την ίδια ώρα, προχωρούν οι συζητήσεις με τη Χαλ για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Η αγγλική ομάδα, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της και θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Premier League, βρίσκεται κοντά στον Έλληνα τερματοφύλακα, χωρίς ωστόσο να έχει καταθέσει ακόμη επίσημη πρόταση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός αξιώνει περίπου 15 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ένας ιδιαίτερος όρος. Σε περίπτωση που η Χαλ υποβιβαστεί στην Championship στο τέλος της επόμενης περιόδου, τον Ιούνιο του 2027, οι Πειραιώτες θα μπορούν να επαναφέρουν τον Τζολάκη στο ρόστερ τους, καταβάλλοντας ένα προσυμφωνημένο ποσό.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός εξετάζει τις επιλογές του για τη θέση του τερματοφύλακα, με τον Στέφαν Ορτέγκα να παραμένει στο προσκήνιο. Στο μεταγραφικό πλάνο υπάρχουν επίσης κινήσεις για τη μεσαία γραμμή και πιθανή ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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