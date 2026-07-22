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Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ αναλαμβάνει την εθνική Βελγίου έως το Euro 2028

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ αναλαμβάνει την εθνική Βελγίου έως το Euro 2028

Διαδεχόμενος τον Ρούντι Γκαρσία

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Βελγίου, διαδεχόμενος τον Ρούντι Γκαρσία στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία και το Βέλγιο, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ο 49χρονος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με ισχύ έως το Euro 2028.

Ο Φαν Μπόμελ γνωρίζει καλά το βελγικό ποδόσφαιρο, καθώς εργάστηκε για δύο σεζόν στην Άντβερπ. Κατά την παρουσία του στον σύλλογο κατέκτησε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Βελγίου, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα.

Πριν από την Άντβερπ είχε περάσει από τους πάγκους της Αϊντχόφεν και της Βόλφσμπουργκ. Πλέον καλείται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία εθνικής ομάδας.

Η ομοσπονδία του Βελγίου ποντάρει στην εμπειρία, την προσωπικότητα και τη γνώση του Φαν Μπόμελ, με στόχο να δημιουργήσει ξανά ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να επιστρέψει στις επιτυχίες ενόψει του Euro 2028.

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