Στην Κροατία και... περιμένει η Πάφος

Αναχώρησε σήμερα το πρωί με προορισμό το Σπλιτ της Κροατίας, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (23/7) με την Χάιντουκ (22:00), στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League, η Πάφος.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο έκανε χθες Τρίτη (21/7) την τελευταία της προπόνηση επί κυπριακού εδάφους ενώ η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στο στάδιο διεξαγωγής του αγώνα, στην Κροατία. Εκεί θα κατασταλάξει οριστικά στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του και στο πλάνο του αγώνα ο Ρικάρντο Σα Πίντο.

Η πραγματικότητα είναι πως υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του πρώτου δύσκολου αγώνα απέναντι στους Κροάτες. Εδώ να σημειώσουμε πως η Πάφος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές στη λίστα του αγώνα μέχρι αργά το βράδυ απόψε.

Αγωνία για Κορέια και Μπρούνο

Ο προπονητής της ομάδας θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει αν θα υπολογίζει τους Κορέια και Μπρούνο. Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ακόμα δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα. Σε καλύτερη κατάσταση, αλλά όντας ακόμα αμφίβολος είναι ο Μπρούνο, ο οποίος δεν έπαιξε στην πρόβα τζενεράλε με τη Σλόβαν. Ο Βραζιλιάνος, πάντως, είναι κανονικά στη λίστα των κυπελλούχων για τα ματς με τους Κροάτες. Όσον αφορά τον τερματοφύλακα Μαγιέφσκι, είναι έτοιμος να αγωνιστεί.