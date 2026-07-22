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Στην Κροατία και... περιμένει η Πάφος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Στην Κροατία και... περιμένει η Πάφος

Η Πάφος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές στη λίστα του αγώνα μέχρι αργά το βράδυ απόψε

Αναχώρησε σήμερα το πρωί με προορισμό το Σπλιτ της Κροατίας, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (23/7) με την Χάιντουκ (22:00), στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League, η Πάφος.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο έκανε χθες Τρίτη (21/7) την τελευταία της προπόνηση επί κυπριακού εδάφους ενώ η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στο στάδιο διεξαγωγής του αγώνα, στην Κροατία. Εκεί θα κατασταλάξει οριστικά στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του και στο πλάνο του αγώνα ο Ρικάρντο Σα Πίντο.

Η πραγματικότητα είναι πως υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του πρώτου δύσκολου αγώνα απέναντι στους Κροάτες. Εδώ να σημειώσουμε πως η Πάφος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές στη λίστα του αγώνα μέχρι αργά το βράδυ απόψε. 

Αγωνία για Κορέια και Μπρούνο

Ο προπονητής της ομάδας θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει αν θα υπολογίζει τους Κορέια και Μπρούνο. Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ακόμα δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα. Σε καλύτερη κατάσταση, αλλά όντας ακόμα αμφίβολος είναι ο Μπρούνο, ο οποίος δεν έπαιξε στην πρόβα τζενεράλε με τη Σλόβαν. Ο Βραζιλιάνος, πάντως, είναι κανονικά στη λίστα των κυπελλούχων για τα ματς με τους Κροάτες. Όσον αφορά τον τερματοφύλακα Μαγιέφσκι, είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

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