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Δεν ταξίδεψε στη Βενεζουέλα και πήγε σε τουρνουά πόκερ ο Νεϊμάρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν ταξίδεψε στη Βενεζουέλα και πήγε σε τουρνουά πόκερ ο Νεϊμάρ

Για τον αγώνα της Σάντος

Ο Νεϊμάρ ενσωματώθηκε στη Σάντος μετά την άδεια που είχε από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την ομάδα του να αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/07) την Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ για το Copa Sudamericana.

Οι Βραζιλιάνοι πήραν ευρεία εκτός έδρας νίκη με 4-1, με τον Νεϊμάρ να μην ταξιδεύει με την ομάδα του στη Βενεζουέλα με την αιτιολογία ότι θέλει να δουλέψει σε ατομικό επίπεδο προκειμένου να βρει τη φόρμα του από άποψη φυσικής κατάστασης.

Ωστόσο, δημοσιεύματα από τη Βραζιλία αναφέρουν πως ο 34χρονος σούπερ σταρ εθεάθη να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο. Όπως φαίνεται, ο Νεϊμάρ δεν... κόβει το αγαπημένο του πόκερ ούτε όταν η ομάδα του δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι.

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