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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ομόνοια – Καϊράτ

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ομόνοια – Καϊράτ

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Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση Ομόνοια – Καϊράτ, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Europa Conference League, που διεξάγεται απόψε στις 20:00 στο ΓΣΠ.

Η κυπριακή ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, με τον άσο να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.70, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στα 3.75 και το διπλό της Καϊράτ στα 4.75.

Ανάμεσα στις αγορές που ξεχωρίζουν, το ενδεχόμενο η Ομόνοια να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.95, ενώ το ειδικό στοίχημα να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 22.00.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά των πολλαπλών επιλογών σκορ, με τα 1-0, 2-0 ή 3-0 να προσφέρονται στα 2.90, τα 2-1, 3-1 ή 4-1 στα 4.90, τα 4-0, 5-0 ή 6-0 στα 20.00, ενώ τα 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 βρίσκονται στα 17.50. Παράλληλα, η επιλογή «Ομόνοια να κερδίσει με άλλο σκορ» προσφέρεται στα 70.00, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ βρίσκεται στα 7.40.

Επιπλέον, οι φίλοι του στοιχήματος μπορούν να επιλέξουν μέσα από δεκάδες αγορές για γκολ, κόρνερ, κάρτες, ημίχρονο, ασιατικά στοιχήματα και Bet Builder, δημιουργώντας το δικό τους εξατομικευμένο δελτίο.

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ΟΜΟΝΟΙΑ

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