Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ομόνοια – Καϊράτ

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση Ομόνοια – Καϊράτ, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Europa Conference League, που διεξάγεται απόψε στις 20:00 στο ΓΣΠ.

Η κυπριακή ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, με τον άσο να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.70, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στα 3.75 και το διπλό της Καϊράτ στα 4.75.

Ανάμεσα στις αγορές που ξεχωρίζουν, το ενδεχόμενο η Ομόνοια να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.95, ενώ το ειδικό στοίχημα να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 22.00.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά των πολλαπλών επιλογών σκορ, με τα 1-0, 2-0 ή 3-0 να προσφέρονται στα 2.90, τα 2-1, 3-1 ή 4-1 στα 4.90, τα 4-0, 5-0 ή 6-0 στα 20.00, ενώ τα 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 βρίσκονται στα 17.50. Παράλληλα, η επιλογή «Ομόνοια να κερδίσει με άλλο σκορ» προσφέρεται στα 70.00, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ βρίσκεται στα 7.40.

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