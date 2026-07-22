Πάει για το μεγάλο «μπαμ» με Ρόδρι η Ρεάλ Μαδρίτης!

Πάει να κάνει το μεγάλο «μπαμ» η Ρεάλ Μαδρίτης! Η «Βασίλισσα» έχει κινηθεί πολύ δυναμικά στο θερινό μεταγραφικό «παζάρι» του 2026 και είναι έτοιμη να βάλει και το... κερασάκι στην τούρτα!

Όπως μεταφέρει ο Ματέο Μορέτο, οι «μερένγκες» έχουν μπει πλέον πολύ αποφασιστικά στο κόλπο της απόκτησης του MVP του Μουντιάλ και παγκόσμιου πρωταθλητή, Ρόδρι!

Στο ρεπορτάζ, τονίζεται μάλιστα, ότι ο αρχηγός της «φούρια ρόχα» και βασικός πυλώνας της Μάντσεστερ Σίτι, βλέπει με θετικό μάτι τον επαναπατρισμό του και βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ στο κομμάτι του συμβολαίου!

Μάλιστα ο Μορέτο, υπογραμμίζει ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, είναι και αυτός θετικός στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη προσθήκη, όμως τονίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι δεν έχουν ξεκινήσει.