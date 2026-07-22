Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Μόντριτς με τη Μίλαν

Ο Λούκα Μόντριτς, νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 2018, και ένας από τους κορυφαίους άσους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο την τελευταία 15ετία, άφησε το περασμένο καλοκαίρι τη Ρεάλ Μαδρίτης για να παίξει στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν, με την οποία θα παίξει και την επόμενη σεζόν.

Ο 40χρονος Κροάτης σταρ δικαίωσε την περασμένη σεζόν τις προσδοκίες της ομάδας του Μιλάνου, καθώς ήταν βασικός στα αγωνιστικά σχέδια των «ροσονέρι», έχοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 36 αγώνες.

Η διοίκηση του συλλόγου ήθελε να τον κρατήσει και την επόμενη σεζόν και ο διάσημος Κροάτης υπέγραψε το νέο μονοετές συμβόλαιο, με την επίσημη ανακοίνωση ν' αναμένεται για σήμερα ή το αργότερο αύριο, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport».