Πρώτο… για ξεμούδιασμα

Δυόμιση εβδομάδες περίπου μετά την έναρξη της προετοιμασίας, σήμερα ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει το πρώτο φιλικό.

Οι γαλαζοκίτρινοι θα αντιμετωπίσουν, κεκλεισμένων των θυρών, τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι περισσότερο για ξεμούδιασμα από τις συνεχόμενες και σκληρές προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Εξάλλου, το ερχόμενο Σάββατο, 25 Ιουλίου, η αποστολή των γαλαζοκιτρίνων θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό μέρος της προετοιμασίας ενόψει της νέας περιόδου.

Πρόθεση μέχρι τότε να υλοποιηθεί και η έκτη μεταγραφική κίνηση, με τους υπεύθυνους του προγραμματισμού να έχουν σε προτεραιότητα την ενίσχυση με επιτελικό μέσο (σ.σ. χθες κυκλοφόρησαν πληροφορίες για τον Άντονι Μπάρακ). Θυμίζουμε ότι μέχρις στιγμής νέα πρόσωπα στο ρόστερ είναι οι Δημήτρης Λημνιός, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, Άνχελ Γκαρσία, Ζοάν Σάστρε.

Στο μεταξύ, στις προπονήσεις ενσωματώθηκε και ο Μίλος Ντέγκενεκ, που βρισκόταν με την Εθνική Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τον Αυστραλό κεντρικό αμυντικό υπάρχει φημολογία για ενδεχόμενο αποχώρησης, όμως για την ώρα και με δεδομένο ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας γι' ακόμη έναν χρόνο, θεωρείται κανονικά μέλος του ρόστερ.