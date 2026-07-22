Ανακοίνωσε τον νέο υπεύθυνο επικοινωνίας η Ανόρθωση

Την πρόσληψη του Χαράλαμπου Παρπεττά ως υπεύθυνος επικοινωνίας, ανακοίνωσε η Ανόρθωση.

Αναλυτικά: «Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χαράλαμπο Παρπεττά, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

Η πρόσληψη του εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τμήματος επικοινωνίας της Ανόρθωσης. Η γνώση του συλλόγου μέσα από την πολυετή του ενασχόληση με το ρεπορτάζ της ομάδας εγγυάται μια δυνατή φωνή και αντάξια εκπροσώπηση του σωματείου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στη σχέση μας με τα μέσα ενημέρωσης και τον κόσμο μας.

Καλωσορίζουμε τον Χαράλαμπο Παρπεττά στη μεγάλη οικογένεια της Ανόρθωσης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».