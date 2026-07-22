Επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας τις επαφές με τον Γκουαρντιόλα
ΓΗΠΕΔΟ
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Oι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο έχουν μιλήσει με τον Ισπανό προπονητή
Τις πληροφορίες που βγήκαν πριν από λίγες ημέρες και ήθελαν την ιταλική ομοσπονδία να προσπαθεί να πείσει τον Πεπ Γκουαρντιόλα για να αναλάβει το πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε οι δύο πλευρές είναι σε επαφές και μάλιστα οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο έχουν μιλήσει με τον Ισπανό προπονητή.
Η ιταλική ομοσπονδία θεωρεί τον Γκουαρντιόλα ως την καλύτερη επιλογή για την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά και τη νέα αποτυχία για να δώσει το παρών στο Μουντιάλ και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να τον πείσει. Ωστόσο δεν είναι η μόνη επιλογή.
Έχουν και εναλλακτικές λύσεις οι οποίες να ενεργοποιηθούν εφόσον δεν πάνε καλά οι επαφές με τον Γκουαρντιόλα.
🚨 Italy’s federation president confirms they’re in talks with Guardiola 🇮🇹— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 21, 2026
“We are in open talks with Guardiola.
There are financial considerations, but exceptions can be made for someone like him.
It doesn’t mean we’ll reach an agreement, but it was right to open talks and… pic.twitter.com/i1vMu4g34c