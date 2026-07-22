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Αλλάζει κατεύθυνση για χαφ η ΑΕΚ, μετρά αντίστροφα ο Λιούμπιτσιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Αλλάζει κατεύθυνση για χαφ η ΑΕΚ, μετρά αντίστροφα ο Λιούμπιτσιτς

Στρέφεται σε άλλες λύσεις, χωρίς να κλείνει οριστικά την υπόθεση Κάνγκουα

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή. Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε η Ένωση, παρά την ιδιαίτερα καλή πρόταση που κατέθεσε στη Χάποελ Μπερ Σεβά και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η ισραηλινή ομάδα δεν άλλαξε στάση και χρησιμοποίησε κανονικά τον διεθνή μέσο στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ. Η ΑΕΚ δεν είχε πρόθεση να εγκλωβιστεί σε μία υπόθεση που μπορούσε να καθυστερήσει και πλέον στρέφεται σε άλλες επιλογές για τον άξονα, τις οποίες ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επεξεργάζεται παράλληλα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ώρα των Σπορ», η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για ακόμη μία περίπτωση μέσου, θέλοντας να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μία μεταγραφή. Βασική επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς είναι να έχει τουλάχιστον έναν νέο χαφ με την έναρξη του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο οποίος θα μπορεί να δηλωθεί και στα playoffs του Champions League.

Οι κινήσεις ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι συνολικά δύο. Η περίπτωση του Κάνγκουα δεν κλείνει οριστικά, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αρέσει πολύ στην ΑΕΚ. Δεν αποκλείεται να επανέλθει στο προσκήνιο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι ή ακόμη και τον Ιανουάριο, εφόσον διαμορφωθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες.

Παράλληλα, ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη ΛΑΣΚ. Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τον δανεισμό του, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, ενώ απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις και η μετάβασή του στην Αυστρία. Η ΑΕΚ επιδιώκει να βρει λύση και με τον Νίκλας Ελίασον, προτιμώντας την πώλησή του, χωρίς να αποκλείεται τελικά ένας αντίστοιχος δανεισμός.

 

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