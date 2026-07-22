Πρόταση για την αγορά μέρους των μετοχών της Λίβερπουλ με... Τζεφ Μπέζο!

Πρόταση για την απόκτηση μέρους των μετοχών της Λίβερπουλ έχει καταθέσει μια κοινοπραξία από εταιρείες με επικεφαλής τον Αμίτ Μπάτια.

Πρόκειται για έναν Βρετανο-ινδό επιχειρηματία, ο οποίος παλιότερα εργαζόταν στην Μόργκαν Στάνλεϊ μέχρι να αποφασίσει να αλλάξει επάγγελμα.

Είναι γαμπρός του Ινδού δισεκατομμυριούχου Λακσμί Μιτάλ ο οποίος μέχρι και προ ολίγων ημερών είχε στην κατοχή του μετοχές της QPR.

Την πρόταση αυτή την επιβεβαίωσε και η Λίβερπουλ μέσω μιας γραπτής δήλωσης από την εταιρεία που έχει στην κατοχή της τις μετοχές της ομάδας. Αυτή την στιγμή εκτιμάται ότι η αξία της Λίβερπουλ ανέρχεται περισσότερα από τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο Μπάτια έχει προσεγγίσει και τον Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτη της Amazon για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ποσό το οποίο έχει να προσφέρει για την αγορά των μετοχών της ομάδας και όχι μόνο.