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Οι σκέψεις του Μπεργκ για το πρώτο βήμα πρόκρισης

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι σκέψεις του Μπεργκ για το πρώτο βήμα πρόκρισης

Μοναδικός απόντας είναι ο Οντουμπάντζο

Η Ομόνοια υποδέχεται την Καϊράτ στις 20:00 με μοναδικό ζητούμενο να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει καταλήξει στα πλάνα του για την ενδεκάδα, καθώς στόχος είναι να παρατάξει τις καλύτερες επιλογές.

Κάποιες θέσεις θεωρούνται βέβαια δεδομένες. Ο Φαμπιάνο θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια. Η αμυντική γραμμή θα αποτελείται από τους Κουλιμπαλί, Παναγιώτου και Μπάλκοβετς, ενώ γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί ο παίκτης που θα πάρει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, λόγω της απουσίας του Οντουμπάντζο. Ο Νεγκό ενδέχεται λοιπόν να συστηθεί στον κόσμο του «τριφυλλιού», χωρίς βέβαια να αποκλείονται… εκπλήξεις από τον Νορβηγό. Υπενθυμίζουμε πως για ένα 45λεπτο στην πρόβα τζενεράλε με τον Παναιτωλικό έπαιξε ο Χριστοφόρου.

Απ’ εκεί και πέρα, οι Μάριτς, Π.Αντρέου και Εβάντρο θα πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Άιτινγκ επέστρεψε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε και ίσως κληθεί να δώσει βοήθεια από τον πάγκο.

Στην επίθεση ο Κακουλλής θα πάρει θέση στην κορυφή, ενώ ο Μοντνόρ στο άκρο. Η ετοιμότητα του Τάνκοβιτς θα κρίνει αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα ή αν ο Μαγιαμπέλα… επιστρατευτεί.

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