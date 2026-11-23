Την αγωνιστική ταυτότητα της Κόμο και τα στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική την αυριανή (24/11) αναμέτρηση με την ΑΕΚ ανέλυσε ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (23/11) ενόψει της αναμέτρησης με την ιταλική ομάδα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της Ένωσης αναγνώρισε την ποιότητα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται από την άμυνα, στην κυκλοφορία της μπάλας και στην ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τα κενά που εντοπίζει στους αντιπάλους της.

Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει ότι η αποστολή της ΑΕΚ μόνο εύκολη δεν θα είναι, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του ταξίδεψε στην Ιταλία με ξεκάθαρο αγωνιστικό στόχο και όχι απλώς για να απολαύσει την παρουσία της στη διοργάνωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαθέσιμες επιλογές του, στην απουσία του τιμωρημένου Κοϊτά, αλλά και στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών που επιστρέφουν από τραυματισμούς.

Ο Νίκολιτς εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη του στο σύνολό του, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και διαθέτει την εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς

«Καλησπέρα σε όλους. Είναι ακόμα ένα ματς Champions League. Παίζουμε στο ελίτ επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες έδρες. Είναι όλες απαιτητικές αλλά και απολαυστικές.

Αύριο (σ.σ. 24/11) αντιμετωπίζουμε την Κόμο, μια ομάδα που πολλοί θα πουν ότι δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά με τον προπονητή που έχει, τον Σεσκ Φάμπρεγας, έχουν τρομερό στυλ παιχνιδιού και τρομερά αποτελέσματα. Έχει μοντέρνες ιδέες, τις εφαρμόζει στην ομάδα του. Για μένα, στο build-up είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έχουν ξεκάθαρες ιδέες, κάνουν άμεσες επιθέσεις. Πρέπει να προσέχουμε αύριο. Ξέρουν να προσαρμόζονται στον αντίπαλό τους.

Δεν ήρθαμε στο Κόμο ως... τουρίστες. Ήρθαμε με αποστολή να ανταγωνιστούμε και να πάρουμε αποτέλεσμα, ακόμα κι αν οι επιλογές μας είναι πιο περιορισμένες, καθώς λείπει ο Κοϊτά με την κόκκινη μετά το ματς με τη Ρεάλ. Έχουμε κάποιους τραυματίες, κάποιους που επιστρέφουν, αλλά δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι.

Έχουμε προετοιμαστεί καλά. Πιστεύω στην ομάδα μου, ότι δεν θα χάσουν το κίνητρο και τη συγκέντρωση και θα δείξουν ακόμα μια φορά καλή εικόνα στην Ευρώπη, αλλά και καλή εικόνα για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Ξέρω ότι ο κόσμος μας θα είναι κι εδώ, όπως είναι παντού. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες απολαμβάνουν την παρουσία του κόσμου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο προπονητής της ΑΕΚ και στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται στο ποδόσφαιρο, με αφορμή σχετική ερώτηση για τις καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των αλλαγών.

Ο Νίκολιτς αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από την ομάδα του να ενημερωθεί αναλυτικά πριν από την έναρξη της σεζόν, καθώς είχε ήδη παρακολουθήσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανονισμών σε διεθνείς διοργανώσεις.

Αυτό που έθεσε ως βασική προϋπόθεση είναι να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες, χωρίς εξαιρέσεις και διαφορετική αντιμετώπιση.

Αναλυτικά οι απαντήσεις του Μάρκο Νίκολιτς

-Για το πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι με την Κόμο σε σχέση με τα προηγούμενα της ΑΕΚ στη διοργάνωση

«Θα έλεγα ότι, αν το βαθμολογούσα, θα ήμασταν στο 4,5/5 στην παρουσία μας. Έχουμε κάνει μεγάλο βήμα προς τα πάνω. Έχουμε κοινά με την Κόμο, είμαστε μέσα στις διοργανώσεις, είμαστε παρόντες εδώ. Είναι δύσκολο να βαθμολογήσω το ματς. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς για εμάς. Το διαφορετικό είναι ότι έχουμε παίξει με Ρεάλ και Σίτι, ομάδες αστέρων. Αυτή τη φορά παίζουμε με μια ομάδα με ξεκάθαρες ιδέες που βγάζει στο γρασίδι, ίσως από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες στην κατοχή της μπάλας.

Πρέπει να τρέξουμε πολύ, να κινηθούμε πολύ έξυπνα. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να έχουμε εστίαση στο ματς. Το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε, παρά τις απουσίες. Ξέρετε ότι δεν κλαψουρίζω για τις απουσίες. Έχω πίστη στο πλάνο, ξέρω τις αδυναμίες μας. Αν έχουμε ένα ανοιχτό αποτέλεσμα μέχρι τέλους, χωρίς να δίνουμε εύκολες στιγμές, το ματς θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Κι αν αυτές τις έχουμε με το πλευρό μας, σε αντίθεση με Σαχτάρ, Σίτι, Ρεάλ, τότε μπορεί να μας φέρει κάτι στο αυριανό ματς. Ελπίζω αυτή τη φορά να αλλάξει η ροή των πραγμάτων, να μη μας γυρίσει την πλάτη η τύχη».

-Για τον Τάσο Δουβίκα και τις προοπτικές του:

«Πολύ καλός παίκτης, επιθετικός, πολύ χρήσιμος για την ομάδα του, για την εθνική ομάδα. Τον σέβομαι απόλυτα. Παίζει με πολύ έξυπνο τρόπο. Είναι από τους μεγάλους κινδύνους για εμάς στο αυριανό ματς».

-Για τις καθυστερήσεις στις αλλαγές και το αν έχουν γίνει συστάσεις στους παίκτες της ΑΕΚ:

«Πριν αρχίσει η σεζόν, όταν γυρίσαμε από την προετοιμασία, όταν η ΚΕΔ έκανε ακόμα διακοπές, εγώ είχα ζητήσει παρουσίαση των νέων κανονισμών. Τα είχα δει στο Μουντιάλ, τα είδα στο ματς της Λέφσκι με την Καϊράτ. Πριν αρχίσει η σεζόν είχαμε υποχρεωτική παρουσίαση των κανονισμών. Είναι ξεκάθαρο για τους κανονισμούς σε όλους. Είναι εύκολο όμως να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Είναι διαφορετικό να καθόμαστε τώρα εδώ και να μιλάμε. Θέλω στις διοργανώσεις που συμμετέχουμε οι κανονισμοί να είναι ίδιοι για όλους, να είναι σεβαστοί από όλους ισότιμα».

-Για την επιθετική λειτουργία της Κόμο και το αν σκέφτεται αλλαγές:

«Αν δεις τα αποτελέσματά τους, μοιάζουν τρομακτικά. Αν πας στον ρυθμό τους, θα σε καταστρέψουν. Έχουν τρομερή ικανότητα να διαβάσουν τις αδύναμες πλευρές των αντιπάλων τους. Αλλά είμαστε μια έμπειρη ομάδα, ξέρουμε να παίζουμε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Έχουμε τέσσερις παίκτες που έπαιξαν Ιταλία, Μπρινιόλι και Στρακόσια, τον Ζοάο Μάριο, τον Γιόβιτς, και τα άλλα παιδιά που είναι ικανά να ανταγωνιστούν και να παίξουν σε αυτό το επίπεδο.

Αυτό περιμένω από την ομάδα, να είναι ικανή να ανταγωνιστεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ακόμα και με περιορισμένες επιλογές πιστεύω έχουμε καλές πιθανότητες. Το σημαντικό είναι να αποφύγουμε τα μικρά λάθη που μπορούν να κρίνουν ένα ματς. Σε κάποια ματς επιβιώνεις λόγω της ποιότητάς σου, αλλά σε τέτοιο επίπεδο όχι».