Αγχώθηκε παραπάνω από το κανονικό, όμως απόδρασε με το τρίποντο η Ανόρθωση!

Η ομάδα της Αμμοχώστου επικράτησε 2-1 της Krasava ENY για την 10η αγωνιστική και κατέγραψε το πρώτο της τρίποντο εκτός έδρας, για την τρέχουσα σεζόν! Με αυτή τη νίκη, η «Κυρία» έχει πλέον 9 βαθμούς, βρίσκεται στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη και στόχος πλέον είναι να κοιτάζει μόνο προς τα πάνω. Από την άλλη, η ομάδα του Ύψωνα έμεινε στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς και συνεχίζει να… ανησυχεί.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ανόρθωση μπήκε φουριόζα και μέχρι το 42’ είχε μπει σε θέση οδηγού με σκόρερ τους Κις και Μίντεντορμπ. Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, φάνηκε να έχει τον έλεγχο, ενώ για τους γηπεδούχους τα δεδομένα έγιναν πιο δύσκολα αφού στο δεύτερο 45λεπτο αγωνίζονταν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντε Λούκας (φέρεται να γρονθοκόπησε παράγοντα της Ανόρθωσης).

Παρ’ όλα αυτά, η Krasava ENY μείωσε με όμορφο σουτ του Μπαχάσα! Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό, η «Κυρία» προσπάθησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα, ενώ για τους γηπεδούχους έλειψε το τελικό… κλικ για να σώσει τον βαθμό.

Το LIVE του αγώνα…

90'+3 Τέλος του αγώνα!

75' Κούρσα από τον Ντιόν, έπιασε το σουτ αλλά ο Χριστοδούλου απέκρουσε ενώ η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι.

59' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ KRASAVA ENY! Ο Μπαχάσα με σουτ βολίδα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και μείωσε σε 2-1.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+3 Τέλος πρώτου μέρους.

45'+3 Εξαιρετικός συνδυασμός των Μίντεντορμπ-Κις, ο τελευταίος έπιασε το πλασέ όμως ο Χριστοδούλου απέκρουσε εντυπωσιακά.

42' ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Ο Μίντεντορμπ με πανέμορφο σουτ από το ύψος της περιοχής, διαμόρφωσε το 2-0.

23' Πρώτη φάση για τους γηπεδούχους με τον Παπαστυλιανού από πλάγια θέση εντός περιοχής να πλασάρει και τον Κάρλστρομ να διώχνει σε κόρνερ.

14' Νέα φάση για την Ανόρθωση, μετά από λάθος στην άμυνα ο Κις βρέθηκε σε καλή θέση όμως του σουτ του κόντραρε και κατέληξε μόλις έξω.

2' ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Ο Κις με πλασέ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

1' Σέντρα στη Λάρνακα.

ΚRASAVA ENY: Χριστοδούλου, Κατελάρης, Ντα Γκράσα, Ντε Λούκας, Σεμπάκ, Πάρντο (75′ Γεωργίου), Παπαφώτης (46′ Κεϊτά), Κιάκος, Ταμπέκου (46′ Αγγελή), Παπαστυλιανού (63′ Σέρντιουκ), Μπαχάσα (80′ Πρόμπεϊ).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Τάντι, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Κίκο, Αμποάγκι, Μίντεντορμπ, Σαμπράουι (60′ Βαν Νιφ), Κις (89′ Χαραλάμπους), Ντιόν (77′ Σόσα), Λόπες (89′ Τζουλίου).

ΣΚΟΡΕΡ: 59' Μπαχάσα / 2' Κις, 42' Μίντεντορμπ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 62' Mπαχάσα, 88' Πρόμπεϊ / 37' Ντιόν, 45'+1 Σαμπράουι

ΑΠΟΒΟΛΕΣ: 45' Nτε Λούκας (απευθείας)

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης