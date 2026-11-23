Διαβάστε πιο κάτω την ομιλία του Κώστα Σχίζα, στη Γενική Συνέλευση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή όπως επίσης και στα όσα προνοεί.

Αναλυτικά η ομιλία του:

Αγαπητά μέλη του ΑΠΟΕΛ,

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ. Μια στιγμή που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής τόσο για το ποδοσφαιρικό μας τμήμα, όσο και για το Σωματείο μας.

Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι το αποτέλεσμα πολύμηνων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ του Σωματείου, της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και του επενδυτικού σχήματος, του οποίου ηγείται ο κ. Σάββας Λιασίδης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλήξαμε στις συμφωνίες που παρουσιάζουμε σήμερα ενώπιόν σας, οι οποίες, εφόσον εγκριθούν, θα ρυθμίζουν τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού μας τμήματος και τη μετάβαση στη νέα εταιρεία διαχείρισης.

Είναι ιδιαίτερα συμβολικό που αυτή η στιγμή έρχεται τη χρονιά που ο ΑΠΟΕΛ συμπληρώνει 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Έναν αιώνα γεμάτο περηφάνια, αγώνες, επιτυχίες, δυσκολίες και στιγμές που σημάδεψαν γενιές ΑΠΟΕΛιστών.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια το ποδοσφαιρικό μας τμήμα διανύει μια δύσκολη περίοδο. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύτηκαν και οι συνεχείς ανάγκες χρηματοδότησης δημιούργησαν μια κατάσταση που απαιτούσε την άμεση εξεύρεση ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων λύσεων.

Ήταν, αναμφίβολα, ένας από τους βασικούς λόγους που μας οδήγησαν στην αναζήτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης.

Πέρα, όμως, από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα δεδομένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πλέον πολύ διαφορετικά. Οι απαιτήσεις και ο ανταγωνισμός συνεχώς μεγαλώνουν, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για σταθερή χρηματοδότηση και σύγχρονη οργανωτική δομή.

Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η πρόταση που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως απάντηση στα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά και ως μια σημαντική προοπτική για το μέλλον. Μια προοπτική που μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει σταθερά εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται, στην κορυφή.

Με αυτόν τον στόχο ξεκίνησε και η προσπάθεια των τελευταίων μηνών και θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο προς την πλευρά του επενδυτή όσο και προς τη διοίκηση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες, τις δυσκολίες και τα επιμέρους ζητήματα που προέκυψαν, υπήρχε πάντα θετική διάθεση, αμοιβαίος σεβασμός και ουσιαστική προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Και θέλω επίσης να τονίσω ότι, παρόλο που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, θεωρούμε ότι μέσα από τις διαπραγματεύσεις καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά οφέλη και σημαντικές προστασίες για το Σωματείο μας.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε θέσει κάποιες βασικές προτεραιότητες.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, την προστασία της ταυτότητας και της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ.

Βασικό μας μέλημα ήταν να διασφαλίσουμε ότι το όνομα, το έμβλημα, τα χρώματα, η ιστορία και όλα όσα αντιπροσωπεύει ο ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσουν να προστατεύονται και να αποτελούν πάντοτε τη βάση πάνω στην οποία θα χτίζεται το μέλλον του ΑΠΟΕΛ.

Παράλληλα, επιδιώξαμε να διασφαλίσουμε ότι το Σωματείο δεν θα περιοριστεί σε έναν τυπικό ή συμβολικό ρόλο.

Αντίθετα, θα διατηρεί ουσιαστικά δικαιώματα ενημέρωσης, παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των συμφωνιών, καθώς και δικαιώματα προηγούμενης έγκρισης σε σημαντικές αποφάσεις.

Μια ακόμη βασική μας προτεραιότητα ήταν να εξασφαλίσουμε μια σταθερή οικονομική βάση για το Σωματείο μας.

Συγκεκριμένα, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα προβλέπεται ετήσιο τέλος ύψους €300,000, με πρόνοια για μελλοντικές αυξήσεις κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης συνεργασίας.

Παράλληλα, μέσα από τη συμφωνία διαχείρισης, κατοχυρώνεται η συνέχιση του θεσμού της κάρτας φίλου, που καθιερώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια και αποτελεί μια επιπλέον πηγή εσόδων για το Σωματείο.

Θέλω να πω ότι ως Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύουμε πως η πρόταση που φέρνουμε σήμερα ενώπιόν σας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν πιο ισχυρό και ανταγωνιστικό ΑΠΟΕΛ, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του Σωματείου ως θεματοφύλακα της ιστορίας και της ταυτότητάς του και διασφαλίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίζει στο μέλλον.

Ασφαλώς, καμία συμφωνία από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία. Πιστεύουμε, όμως, ότι έχουμε μπροστά μας μια πραγματική ευκαιρία να δώσουμε νέα δυναμική στην πορεία του ΑΠΟΕΛ.