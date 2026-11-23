Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε (23/11) την απαγόρευση των Ρώσων αθλητών από αγώνες στην ΕΕ, στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου -του 22ου-κυρώσεων κατά της Μόσχας, ανακοίνωσε η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν μπορούν να αποτελούν φόρουμ για προπαγανδιστικές δραστηριότητες», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, προσθέτοντας ότι πρότεινε επίσης την απαγόρευση «της επίδειξης επίσημων ρωσικών συμβόλων».

«Για όλες τις αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζουμε απαγόρευση συμμετοχής για ρωσικές ομάδες και αθλητές που αγωνίζονται υπό τη ρωσική σημαία. Προτείνουμε, επίσης, την απαγόρευση της εμφάνισης επίσημων ρωσικών συμβόλων», διευκρίνισε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες προτίθενται να περιορίσουν τις χρηματοοικονομικές ροές από Ρώσους χορηγούς προς αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς που εδρεύουν στην Ευρώπη. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, το ζήτημα της επιστροφής των Ρώσων στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Αρκετές διεθνείς ομοσπονδίες έχουν ήδη άρει τους περιορισμούς που είχαν επιβάλει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στις 30 Οκτωβρίου, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) δικαίωσε μάλιστα τους Ρώσους, επιτρέποντας την επανένταξή τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χόκεϊ επί Πάγου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Τσεχία, πέντε χώρες που ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να αγωνιστούν εναντίον τους.

Η φινλανδική κυβέρνηση, ακολουθούμενη από την κυβέρνηση του Καναδά, προχώρησε ακόμη περισσότερο, απαγορεύοντας την είσοδο Ρώσων αθλητών στην επικράτειά τους «όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία».

ΑΠΕ - ΜΠΕ