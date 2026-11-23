Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εγκαινιάζει το νέο του podcast με τίτλο «Περί Αθλητισμού», δημιουργώντας ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας και ανάδειξης των ανθρώπων που βρίσκονται στην καρδιά του αθλητισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας -ενόψει και των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028»- είναι να δοθεί βήμα στους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αθλητισμού, τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις διαδρομές, τις προκλήσεις και τα όνειρά τους.

Μέσα από τις συζητήσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τις ιστορίες πίσω από τις αθλητικές επιτυχίες και την προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξή τους.

Στο πρώτο επεισόδιο του «Περί Αθλητισμού» φιλοξενείται ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος εγκαινιάζει αυτή τη νέα επικοινωνιακή προσπάθεια. Οι αυξήσεις στις χορηγίες προς τους αθλητές/τριες και η επιπρόσθετη κρατική χορηγία ενόψει Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, η επένδυση στις υποδομές και στον αθλητικό τουρισμό, καθώς και τα καινοτόμα εργαλεία «ΧΙΛΩΝ» και e-kouros που προωθεί ο Οργανισμός είναι μερικά από τα θέματα που έχει θίξει ο Πρόεδρος του ΚΟΑ στο πρώτο podcast του Οργανισμού, το οποίο παρουσιάζει ο αθλητικογράφος Χάρης Μιλτιάδους.