Από τις υπογραφές κατευθείαν στη μάχη ο Σαμπράουι!

Ο μόλις 15χρονος ποδοσφαιριστής -πλέον- της Ανόρθωσης κλήθηκα να πάρει φανέλα βασικού και να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Krasava ENY, για την 10η αγωνιστική!

Ο Σαμπράουι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στις 20 Νοεμβρίου και φαίνεται πως τα όσα έδειξε τόσο στις προπονήσεις όσο και με τις μικρότερες ομάδες της «Κυρίας», έπεισαν τον Ιτζχάκι για να του δώσουν ευκαιρία.

Ο 15χρονος κατέγραψε δύο συμμετοχές με την Κ19 και σκόραρε ένα γκολ ενώ με την Κ17 σε 4 συμμετοχές πέτυχε 3 γκολ.

Nα σημειωθεί πως αγωνίζεται ως Κύπριος.