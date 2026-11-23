Απάντησε και τοποθετήθηκε ο Παν.Συ.Φι Απόλλων, σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της Ομόνοιας 29Μ με πετροβολισμό, μετά το μεταξύ τους παιχνίδι.

Αναλυτικά:

«Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων Απόλλων 1982 - ΘΥΡΑ ΕΝΑ, θεωρούμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε σχετικά με το περιστατικό της επίθεσης στο λεωφορείο της Ομόνοιας 29Μ, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έντονη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Προτού, λοιπόν, αρχίσουν οι γνωστές ερμηνείες και τα διάφορα σενάρια από τους εκάστοτε «καλοθελητές», ξεκαθαρίζουμε πως ο συνδεσμός μας δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη στο συγκεκριμένο περιστατικό. Πρόκειται για ένα συμβάν που δεν έχει καμία σχέση με εμάς, το οποίο και καταδικάζουμε.

Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να καταστήσουμε κάτι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε την οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας ή σύνδεσης του συνδέσμου μας με το συγκεκριμένο περιστατικό, είτε αυτό γίνεται άμεσα είτε μέσω υπονοουμένων.

Ακόμη περισσότερο, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο συμβάν ως αφορμή για να πλήξει, να αμφισβητήσει ή να σπιλώσει το οικοδόμημα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ μας.

Η ανοχή μας σε τέτοιου είδους πρακτικές είναι μηδενική και, εφόσον υπάρξουν, θα αντιμετωπίζονται αναλόγως!».