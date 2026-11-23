Με 15χρονο στην ενδεκάδα της η Ανόρθωση!
ΓΗΠΕΔΟ
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Δύο οι απόντες για την ομάδα της Αμμοχώστου
Η Ανόρθωση κοντράρεται στις 19:00 με την Krasava ENY για την 10η αγωνιστική με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες. Για την ομάδα της Αμμοχώστου δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον βαθμολογικές απώλειες, έτσι η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Υπενθυμίζουμε πως δεν υπολογίζονται οι Ντα Κρουζ και Μπέργκστρομ.
Η ενδεκάδα του Ιτζχάκι: Kάρλστρομ, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Τάντι, Κίκο, Μίντεντορμπ, Αμπουάγκι, Σαμπραουί, Κις, Ντιόν, Λόπες.