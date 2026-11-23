Αρνητική εξέλιξη προέκυψε για την Krasava ENY στο παιχνίδι με την Ανόρθωση.

Προς τα τέλη του πρώτου μέρους, προέκυψε ένταση για σκληρά μαρκαρίσματα η οποία συνεχίστηκε και εντός της φυσούνας με αποτέλεσμα ο Ντε Λούκας να δει απευθείας κόκκινη κάρτα!

Μάλιστα, η ομάδα του Ύψωνα ήταν ήδη πίσω στο σκορ με 0-2 και η αποβολή του αμυντικού της δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τα δεδομένα για την ίδια.

Όπως προκύπτει, ο Ντε Λούκας γρονθοκόπησε παράγοντας της «Κυρίας»!