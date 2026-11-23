Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, η επενδυτική πρόταση του σχήματος του Σάββα Λιασή, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα!

H 23η Νοεμβρίου 2026, είναι μία ημερομηνία που θα μείνει στην Ιστορία του ΑΠΟΕΛ, με το ποδοσφαιρικό τμήμα, να είναι έτοιμο να μπει σε άλλη εποχή και να περάσει στα… χέρια του επενδυτικού σχήματος υπό τον Κύπριου επιχειρηματία.

Δεν έδωσε το παρών του στη γενική συνέλευση του σωματείου, όμως έγινε μέσω των ανθρώπων του, η ενημέρωση προς τα μέλη, που όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν το πράσινο φως, για τις δύο συμφωνίες: Αυτή της διαχείρισης μεταξύ του σωματείου και της υπό σύσταση εταιρείας APOEL 1926 FOOTBALL LTD («η Νέα Εταιρεία») και της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του σωματείου, της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ (η Προηγούμενη Εταιρεία) και της APOEL 1926 FOOTBALL LTD.

Όλο και περισσότερο λοιπόν ανοίγει ο δρόμος ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσει η 40ετής διαχείριση ενώ θυμίζουμε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου.