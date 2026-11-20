Με πρόστιμο και προειδοποίηση για αυστηρότερες κυρώσεις τιμώρησε η UEFA την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA), μετά τα προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από μερίδα Άγγλων φιλάθλων στην αναμέτρηση με την Ισπανία για το Nations League.

Σύμφωνα με την απόφαση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, η FA καλείται να καταβάλει πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της για έναν εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής ομάδας. Η συγκεκριμένη ποινή έχει διετή αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί εφόσον σημειωθούν αντίστοιχα περιστατικά μέσα σε αυτό το διάστημα.

Όπως μετέδωσε το BBC, τα συνθήματα που προκάλεσαν την παρέμβαση της UEFA είχαν αντικαθολικό και αντιιρλανδικό περιεχόμενο. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των οπαδών ως «ρατσιστική ή/και διακριτική», αιτιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την απόφασή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης, όπου ορισμένοι Άγγλοι φίλαθλοι ακούστηκαν να φωνάζουν συνθήματα με αναφορές στον Πάπα και τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό (IRA). Σε περίπτωση που επαναληφθούν παρόμοιες συμπεριφορές μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, η Αγγλία κινδυνεύει να στερηθεί την παρουσία των φιλάθλων της σε εκτός έδρας επίσημη αναμέτρηση.

Από την πλευρά της, η αγγλική ομοσπονδία καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα και ξεκαθάρισε ότι θα επιδιώξει να εντοπίσει τους υπεύθυνους. Εκπρόσωπος της FA δήλωσε ότι η ομοσπονδία δεν πρόκειται να ανεχθεί συνθήματα που είναι απαράδεκτα και βαθιά προσβλητικά, προσθέτοντας ότι θα συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές που βρίσκονται στα γήπεδα για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η τιμωρία ήρθε μετά από μια σημαντική αγωνιστική επιτυχία της Αγγλίας. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ επικράτησε με 3-2 της Ισπανίας στο «Μετροπολιτάνο», βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό αήττητο σερί 43 αγώνων που διατηρούσε η «Ρόχα».

Παράλληλα, η νίκη αυτή επέτρεψε στα «Τρία Λιοντάρια» να ολοκληρώσουν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στη League A του Nations League. Έτσι, μια βραδιά με θετικό αγωνιστικό απολογισμό για την Αγγλία επισκιάστηκε από τη συμπεριφορά μερίδας των φιλάθλων της, με την UEFA να στέλνει σαφές μήνυμα κατά των διακρίσεων και των προσβλητικών συνθημάτων στα γήπεδα.