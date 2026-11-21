Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση λέει ο σοφός λαός, και ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν το βράδυ της Παρασκευής (20/11) μας έβαλε σε «σκοτεινές» σκέψεις.

Ο Άγγλος στράικερ αποχώρησε στο 20ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία (1-1), μετά από χτύπημα που δέχθηκε στον αστράγαλο και οι πρώτες εκτιμήσεις μόνο θετικές δεν είναι, καθώς δια στόματος αθλητικού διευθυντή των Βαυαρών προέκυψε πως θα μείνει (σσ ο Κέιν) εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες.

Έτσι, έρχεται στο προσκήνιο η «κατάρα» της Χρυσής Μπάλας, καθώς ο 33χρονος επιθετικός έγινε ο τρίτος στη σειρά κάτοχος που τραυματίζεται μετά την απονομή του βραβείου!

Πίσω στο 2024, ο Ρόδρι, ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε κορυφαίος του κόσμου και, λίγο καιρό μετά υπέστη ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα η -τότε- σεζόν να ολοκληρωθεί πρόωρα για τον ίδιο. Μια χρονιά μετά, το 2025, ο Ουσμάν Ντεμπελέ «κέρδισε» το βραβείο, όμως η τύχη δεν του φέρθηκε καλά.

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν βρισκόταν στα «πιτς» λόγω προβλήματος στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και, ακόμη και μετά την τελετή, έμεινε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου ένα μήνα. Αλλά και όταν επέστρεψε (4/11/25), υπέστη νέο τραυματισμό στη γάμπα του αριστερού ποδιού και έμεινε εκ νέου εκτός για ένα εικοσαήμερο.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: The last THREE Ballon d’Or winners have all suffered injury setbacks after they won the Ballon d'Or. ✨😳 🏆 2024: Rodri: hamstring injury. 🏆 2025: Ousmane Dembélé: thigh injury. 🏆 2026: Harry Kane: torn ankle ligament. https://t.co/PzsnzNciQA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 20, 2026

gazzetta.gr