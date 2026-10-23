Conference League: Πήραν τα ντέρμπι Άγιαξ και Μονακό και οκτώ ομάδες οδηγούν την κούρσα! - H θέση της Πάφου

Τβέντε, Μονακό, Σεντ Τρουΐντεν και Χάιντουκ Σπλιτ έκαναν το 2/2 στη League Phase του Conference League, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων το φινάλε της 2ης αγωνιστικής βρίσκει πρώτο τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα είχε κάνει «πάρτι» επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Το ντέρμπι στο πριγκιπάτο ανάμεσα στη Μονακό και στη Φράιμπουργκ βρήκε νικητές τους γηπεδούχους, με τα γκολ των Μπρούνερ, Καμαρά και Φάτι (3-0), ενώ στο Άμστερνταμ ο Άγιαξ κατάφερε στα τελευταία λεπτά με τους Αροκοντάρε Ουαζάνε να πάρει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση με 2-0 επί της Αταλάντα. Πρώτο τρίποντο και για την Μπράγκα με 2-0 επί της Γάνδης, όπως και για την Μπόρατς με το ίδιο σκορ (2-0) απέναντι στην Κουόπιο.

Μετά και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής, η Πάφος FC βρίσκεται στην 27η θέση και θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να εισέλθει στην προνομιούχα 24άδα.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-5

(79΄ Μπεκμπολάτ - 6΄ Ταμπόρδα, 24΄πεν.,47΄ Ντέσερς, 57΄ Κάνγκουα, 75΄ Ραστόντερ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 2-2

(34΄ Έλσνικ, 41΄ Κοστόφ - 29΄αυτ. Γκαστάροφ, 70΄ Καρίσο)

Χετάφε (Ισπανία) - Λουγκάνο (Ελβετία) 2-5

(2΄ Αθόν, 74΄ Μαγιοράλ - 3΄,26΄ Ατζέτι, 7΄ Τσιμινιάνι, 50΄ Μπισλίμι, 90+2΄ Μπέρενς)

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Μιάλμπι (Σουηδία) 1-1

(55΄πεν. Τζιντζολάβα - 89΄ Πέτερσον)

Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-3

(77΄ Αρεγιάνο - 3΄ Χαμλάουϊ, 5΄ Μπαϊαράμ, 86΄ Ελίσορ)

Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-0

Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Μπραν (Νορβηγία) 1-4

(12΄ Ρενάν - 7΄πεν. Κάστρο, 25΄,40΄,85΄ Χολμ)

Νόρτζελαντ (Δανία) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-2

(55΄,67΄ Αντέλ - 8΄,88΄ Γοδόι)

Πάφος (Κύπρος) - Ρίγα (Λετονία) 1-1

(76΄ Μπιέλ - 67΄ Κάιο Φερέιρα)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Χαρτς (Σκωτία) 2-0

(32΄πεν. Σαλάχ, 58΄ Φρανκουλίνο)

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Γάνδη (Βέλγιο) 2-0

(3' Γκόμες, 76' Μαρτίνες)

Άγιαξ (Ολλανδία) - Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

(87' Αροκοντάρε, 90'+3 Ουαζάνε)

Μονακό (Μονακό) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 3-0

(45'+2 Μπρούνερ, 83' Καμαρά, 90'+2 Φάτι)

Μίντιλαντ (Δανία) - Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 0-1

(42' Σόλε)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Τβέντε (Ολλανδία) 1-4

(38' Νάνο - 19',57' Φαν ντεν Μπελτ, 24' Βέγκχορστ, 90'+4 Βέιντμαν)

Μπόρατς (Βοσνία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 2-0

(29' Σάβιτς, 50' Μπέκετ)

Άαρχους (Δανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 1-1

(49' Μπόγκερε - 13' Γκρούντα)

Τουν (Ελβετία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 0-1

(17' Ντε Αλμέιδα)