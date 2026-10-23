ΦΩΤΟ: Βαριά ήττα αλλά η προσπάθεια εκτιμήθηκε με χειροκρότημα

Η Ομόνοια έχασε από την Μπενφίκα με 4-1 και το σκορ στο τέλος είναι βαρύ, όμως η προσπάθεια εκτιμήθηκε από τον κόσμο, που χειροκρότησε το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ στο φινάλε της αναμέτρησης στο ΓΣΠ. Για ένα ημίχρονο, το «τριφύλλι» κοίταξε στα μάτια τους «αετούς».

Άλλωστε, δεν χάθηκε κάτι, με τους πράσινους να παραμένουν σε τροχιά πρόκρισης και θα προσπαθήσει στα επόμενα ματς, για κέρδος με ομάδες που είναι του... χεριού της.

Eπίσης είναι και οι εγχώριες υποχρεώσεις και ο κόσμος προσπάθησε με να εμψυχώσει τους παίκτες.





