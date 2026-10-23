Για να τριτώσει το... καλό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΛ ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη, όπου οι γαλαζοκίτρινοι έχουν άλλη μια δύσκολη δοκιμασία να βγάλουν εις πέρας.

Το σύνολο του Μαρτίνς μπαίνει ξανά σε ρυθμούς υψηλών απαιτήσεων, καθώς μετά τα θεωρητικά βατά παιχνίδια με Ομόνοια 29Μ και Ομόνοια Αραδίππου, όπου πήρε ισάριθμες νίκες, καλείται να δώσει ντέρμπι και μάλιστα κόντρα σε μια ανεβασμένη ομάδα.

Η πρόσφατη προϊστορία πάντως, για τα παιχνίδια εντός του 2026, είναι υπέρ της ΑΕΛ! Η ομάδα της Λεμεσού στον δεύτερο γύρο της περιόδου 2025-26 επικράτησε 2-1 του Άρη (σκόρερ οι Σινγκ και Σάβο), ενώ τον απέκλεισε στη δεύτερη φάση του κυπέλλου (1-0) με γκολ του Κονσεϊσάο στο 90’+6.

Ο Μαρτίνς και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να βάλουν άλλο ένα θετικό πρόσημο στις μεταξύ τους μονομαχίες ώστε να παραμείνουν στο ρετιρέ, σε πρωταγωνιστική πορεία αλλά και να διευρύνουν το σερί.