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Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Το περιστατικό με τη στημένη αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας από τον Παναγιώτη Γιαννάκη

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του κυκλώματος που έστηνε αγώνες στο μπάσκετ θα καταθέσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Την ερχόμενη Δευτέρα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Την πρόθεση του θρύλου της ελληνικής καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε ο συνήγορός του, Ανδρέας Μητσαινάς, ο οποίος προσήλθε στο δικαστικό μέγαρο για τις σχετικές διαδικασίες.

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη και η κατάθεση-«κλειδί»

Το όνομα του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού περιλαμβάνεται σε κομβική κατάθεση μάρτυρα, η οποία αφορά την αναμέτρηση Φάρος Λάρισας – Άρης στις 17 Μαρτίου 2018. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης και αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή πριν από το ημίχρονο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στη δικογραφία επιχειρηματίας που θεωρείται μάρτυρας-κλειδί, είχε προηγηθεί συνάντηση σε ξενοδοχείο με έναν εκ των διαιτητών του αγώνα (και νυν κατηγορούμενο). Ο διαιτητής φέρεται να ζήτησε και να έλαβε προκαταβολή 5.000 ευρώ σε φάκελο, τάζοντας παράλληλα ένα… «δώρο» που θα έκανε στη διάρκεια του αγώνα.

Ο μάρτυρας λέει: «Επειδή είχα πάει έτοιμος -είχα πάρει χρήματα μαζί μου- του τα έδωσα σε ένα φάκελο , αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα για να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5.000 ευρώ . Αυτός εξεπλάγην από την ταχύτητα και χαμογελώντας μου είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο ,θα το δεις”. Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη , προπονητή του Άρη με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλλε με δύο τεχνικές ποινές πριν το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και μάλιστα για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κ.Παναγιώτη Γιαννάκη».

Ο μάρτυρας ανέφερε μάλιστα ότι ο διαιτητής «μου έκλεισε το μάτι» αμέσως μόλις υπέδειξε τη δεύτερη τεχνική ποινή και έστειλε τον προπονητή του Άρη στα αποδυτήρια.

 

«Θα τοποθετηθεί για τα εκδικητικά σφυρίγματα»

Ο δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ανδρέας Μητσαινάς, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του εντολέα του: «Ο ίδιος επιθυμεί τη Δευτέρα να έρθει να καταθέσει και ενδεχομένως, αν χρειάζεται, να κάνει και δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας. Ο κ. Γιαννάκης θα έρθει τη Δευτέρα που θα έχουμε λάβει γνώση των πραγμάτων και θα τοποθετηθεί για τα εκδικητικά σφυρίγματα».

 

Πηγή: zoygla.gr

 

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