Η εξήγηση του Παυλίδη: «Από σεβασμό ένιωσα ότι δεν έπρεπε να πανηγυρίσω το γκολ»

Στο 49ο λεπτό, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα, κάνοντας το 1-2 για την Μπενφίκα στην αναμέτρηση με την Ομόνοια. Όμως δεν πανηγύρισε το γκολ, κάτι που εκτιμήθηκε από τον κόσμο των πρασίνων που τον χειροκρότησε.

Ο Ελλαδίτης επιθετικός, μίλησε στην κάμερα του ΡΙΚ για την εμπειρία του στην Κύπρο και την αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνοια, το οποίο ήταν ένα ιδιαίτερο ματς για τον ίδιο.

«Δεν είμαι φίλαθλος της Ομόνοιας αλλά όταν μπήκα στο γήπεδο, είδα τον κόσμο να με στηρίζει. Να μου δείχνει αγάπη και μόνο από σεβασμό ένιωσα ότι δεν έπρεπε να πανηγυρίσω το γκολ».

Για να προσθέσει: «Έτσι αισθάνθηκα και δεν πανηγύρισα. Έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν το πρώτο μου επίσημο ματς σε Ελληνικό έδαφος. Δεν είχα παίξει ποτέ ξανά σε Ελλάδα και Κύπρο».