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Ο Τσεφέριν παραμένει στην UEFA και διεκδικεί νέα θητεία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απόφασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών για την προεδρία της FIFA

Ο Αλεξάντερ Τσεφέριν ανατρέπει την προηγούμενη απόφασή του να αποχωρήσει από την προεδρία της UEFA και θα διεκδικήσει μία ακόμη, τελευταία θητεία στην ηγεσία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αφαιρώντας παράλληλα ένα από τα σημαντικότερα ονόματα από τη λίστα των πιθανών υποψηφίων που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.

Ο Σλοβένος παράγοντας ενημέρωσε την Πέμπτη στο Βερολίνο τους προέδρους και γενικούς γραμματείς των 55 εθνικών ομοσπονδιών-μελών της UEFA ότι αποδέχθηκε το αίτημά τους να παραμείνει στη θέση του και να διεκδικήσει την επανεκλογή του στο 51ο Τακτικό Συνέδριο της UEFA, που θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές προκλήσεις τα προηγούμενα χρόνια και τις αντιμετωπίσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας και, ως εκ τούτου, αποδέχθηκα το αίτημά τους να είμαι ξανά υποψήφιος», δήλωσε ο Τσεφέριν.

Η απόφασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών για την προεδρία της FIFA, καθώς ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει τον Αύγουστο ότι δεν θα διεκδικήσει τη θέση απέναντι στον Ινφαντίνο.

Την ίδια στιγμή, η UEFA συνεχίζει να πιέζει για αλλαγές στη FIFA. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, οι 55 εθνικές ομοσπονδίες, με εξαίρεση το Αζερμπαϊτζάν, τάχθηκαν υπέρ προτάσεων για μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, εκφράζοντας παράλληλα την απώλεια εμπιστοσύνης προς την υφιστάμενη ηγεσία.

Στις εξελίξεις προστέθηκε ο πρώην διεθνής Ελβετός αμυντικός Ραμόν Βέγκα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Ινφαντίνο, αποτελώντας τον πρώτο υποψήφιο που γνωστοποίησε δημόσια την πρόθεσή του ενόψει των εκλογών.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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