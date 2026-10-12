«Άγρια» γιούχα στους παίκτες του ΠΑΟΚ!

Αποδοκιμασίες στην Τούμπα μετά την ήττα-σοκ του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα.

Οι Μεσσήνιοι πέρασαν με 3-1 από την έδρα του «δικεφάλου του Βορρά» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αυτή ήταν μια ιστορική νίκη για τους φιλοξενούμενους και ένα μεγάλο κάζο για τον ΠΑΟΚ, με τον κόσμο του να μην κρύβει τη δυσαρέσκειά του και να ξεσπά σε αποδοκιμασίες μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή για το οδυνηρό αποτέλεσμα

Παράλληλα, οι οπαδοί του Δικεφάλου χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας για τη σπουδαία εμφάνιση και την ιστορική τους νίκη.

sport-fm.gr