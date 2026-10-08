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Τέλος στην ακρόαση στο CAS για το Σενεγάλη-Μαρόκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναμονή για την απόφαση

Στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης μεταφέρθηκε η διαμάχη για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025, με τη Σενεγάλη και το Μαρόκο να παρουσιάζουν την Πέμπτη (08/10) τις θέσεις τους ενώπιον τριμελούς πάνελ.

Η υπόθεση αφορά έναν τελικό που είχε κριθεί στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τελικά άλλαξε χέρια… στα χαρτιά. Η Σενεγάλη είχε επικρατήσει με 1-0 στην παράταση, χάρη στο γκολ του Γκέιγ, κατακτώντας το τρόπαιο απέναντι στο Μαρόκο.

Ωστόσο, η αναμέτρηση είχε σημαδευτεί από ένταση και προσωρινή διακοπή, μετά την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Οι Σενεγαλέζοι αντέδρασαν έντονα και αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο, πριν επιστρέψουν και ολοκληρωθεί κανονικά ο αγώνας.

Δύο μήνες αργότερα, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF (Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Αφρικής) έκανε δεκτή την προσφυγή του Μαρόκου και αποφάσισε να κατακυρώσει τον τελικό υπέρ του με 3-0, λόγω της αποχώρησης των Σενεγαλέζων από το παιχνίδι χωρίς άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, η Σενεγάλη έχασε τον τίτλο που είχε κατακτήσει στο γήπεδο, σε μία απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης προσέφυγε στο CAS, ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση της CAF. Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Λωζάνη και ολοκληρώθηκε έπειτα από αρκετές ώρες, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τα επιχειρήματά τους.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο γενικός γραμματέας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγιέ Σο, δήλωσε πως η πλευρά του παρουσίασε πλήρως τη θέση της και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την παρουσία της ενώπιον του δικαστηρίου.

«Οι δικηγόροι μας παρουσίασαν την υπόθεσή μας και όλες τις παρατηρήσεις μας ενώπιον του πάνελ. Τώρα απομένει στο CAS να εκδώσει την απόφασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα πως η διαδικασία καλύπτεται από συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Από την πλευρά του Μαρόκου δεν υπήρξε αντίστοιχη δημόσια τοποθέτηση μετά την ακροαματική διαδικασία, καθώς οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Πλέον, οι δύο ομοσπονδίες περιμένουν την ετυμηγορία του CAS, η οποία αναμένεται να γίνει γνωστή μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Μέχρι τότε, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα για το ποια χώρα θα θεωρείται τελικά κάτοχος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025.

sport-fm.gr

 

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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