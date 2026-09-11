Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League phase του Champions League μετά την πρεμιέρα και η συνέχεια
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ΑΕΚ Αθηνών ήταν από τις ομάδες που μπήκαν με το δεξί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η 1η αγωνιστική της League phase του Champions League.
Από το πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχώρισε η νίκη της ΑΕΚ Αθηνών επί της ΛΑΣΚ Λινζ (1-0), με τους κιτρινόμαυρους να μπαίνουν με το δεξί και έτσι αυξήθηκαν οι πιθανότητες και οι προσδοκίες. Mαζί με άλλες 15 ομάδες, έβαλαν στο σακούλι τους, τρεις βαθμούς.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026
19:45 Λανς – Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας
22:00 Άρσεναλ – Λιλ
22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Ίντερ – Μπριζ
22:00 Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα
22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026
19:45 Φέγενορντ – Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα – Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις – Πόρτο
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη