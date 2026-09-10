BINTEO: Καταιγιστικές Γιουνάιτεντ και Μπάγερν, έλαμψε ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο

Με τον Τάσο Δουβίκα να πραγματοποιεί ονειρεμένο ντεμπούτο στο Champions League, η Κόμο νίκησε 4-1 τη Λειψία στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» στη δική της πρεμιέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Έλληνας στράικερ έδωσε την τελική πάσα στον Μπατούρινα για το 1-0 στο 15΄, ενώ πέτυχε ο ίδιος το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 38΄.

Στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ δεν είχε κανένα πρόβλημα εναντίον της «πρωτάρας» Σαμπάχ και «καθάρισε» 4-0 (3-0 από το ημίχρονο), ενώ αντίθετα η Μπάγερν δυσκολεύτηκε για 45 λεπτά απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ, αλλά ξέσπασε στο δεύτερο με πέντε γκολ (5-0)!

Στην Πράγα η Σλάβια αναζητούσε εναντίον της Λανς την πρώτη νίκη της στο Champions League μετά από 20 αγώνες. Αν και έμεινε με 10 παίκτες από το 49΄ λόγω αποβολής του Κονέτσνι, προηγήθηκε 2-1 στο 88΄, όμως οι Γάλλοι με επική ανατροπή και γκολ στο 90΄ και το 90+3΄ πήραν απίστευτη νίκη 3-2 σε ένα ματς στο οποίο «σφύριξε» ο Έλληνας διαιτητής, Φωτιάς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3

(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

(21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία) 2-1

(14' Εμπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2

(53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2

(47',90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-3

(12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1

(3',57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1

(20',26',32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1

(17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ - 58΄ Καμαρά)

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

(40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ - 17΄ Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1

(27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ - 5΄αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1

(75΄ Έντεγκααρντ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-1

(48' Ντεστ - 45'+1 Μεντόσα)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-1

(48' Μπράουν - 39' Κριστάντε)

Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0

(47΄ Μουσιάλα, 61΄ Κέιν, 77΄ Ντέιβις, 83΄, 90+2΄ Ολίσε)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 4-0

(27΄ Κούνια, 42΄ Φερνάντες, 45΄ Σέσκο, 68΄ Μαρτίνες)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 2-3

(51΄,88΄ Στουρμ - 73΄ Σιμά, 90΄ Ροβέν, 90+3΄ Αγκιλάρ)

Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 4-1

(15΄ Μπατούρινα, 38΄ Δουβίκας, 54΄ Ντιαό, 90΄ Περόνε - 58΄ Μακσίμοβιτς)