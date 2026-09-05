Ο Μπεν Σέλτον αντίπαλος του Τσιτσιπά στον δρόμο για τα προημιτελικά του US Open

Ο Μπεν Σέλτον θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 4ο γύρο («16») του US Open. Ο Αμερικανός (Νο9 στον κόσμο) νίκησε τον επίμονο Ντένις Σαποβάλοφ (Νο. 48) με 7-6 (7/3), 6-7 (7/5), 6-3, 6-4.

Αναγκασμένος να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού στον τρίτο γύρο πέρυσι, ο επιστρέφει στον γύρο των «16» για πρώτη φορά από το 2023.

«Το να σερβίρω δύο φορές για το σετ και να το χάσω (το δεύτερο σετ) ήταν δύσκολο», είπε ο Σέλτον μετά τη νίκη του. «Έπρεπε να καθαρίσω το μυαλό μου και να συγκεντρωθώ ξανά. Είμαι χαρούμενος με το πώς επέστρεψα», τόνισε.

Mε τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει παίξει μια φορά στο παρελθόν κι έχει γνωρίσει την ήττα με 7-6, 7-6 στο Masters του Σινσινάτι το 2023.