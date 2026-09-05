Η πρώτη... χαρά περνάει από την «ΑΕΚ Αρένα» για Ομόνοια Αραδίππου και Ε.Ν. Ύψωνα

Την πρώτη τους νίκη στο φετινό μαραθώνιο θα ψάξουν Ομόνοια Αραδίππου και Ε.Ν. Ύψωνα στην «ΑΕΚ Αρένα».

Τα «περιστέρια» θα κάνουν... πρεμιέρα στο νέου τους «σπίτι» και μετά την επιτυχία στην πρεμιέρα με την Ομόνοια, καθώς η ισοπαλία ήταν τέτοια, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν ένα αντίπαλο με τους ίδιους στόχους.

Η ομάδα του Ύψωνα που στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 0-3 από την Ομόνοια 29ης Μαΐου, θα επιδιώξει να πάρει διπλό για να μην μπει από νωρίς στη μέγγενη.