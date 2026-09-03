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Champions League: Η UEFA φέρνει ειδικό patch για κάθε παίκτη που κάνει ντεμπούτο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η UEFA καθιερώνει νέο patch για τους ποδοσφαιριστές που κάνουν ντεμπούτο στο Champions League, με το διακριτικό να μετατρέπεται στη συνέχεια σε συλλεκτική κάρτα.

Η UEFA παρουσίασε μία νέα πρωτοβουλία για το Champions League, η οποία θα συνοδεύει τους ποδοσφαιριστές στην πρώτη επίσημη συμμετοχή τους στη διοργάνωση και θα μετατρέπει αυτή τη στιγμή σε ένα ξεχωριστό συλλεκτικό ενθύμιο.

Από τη νέα διοργάνωση, κάθε παίκτης που πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο Champions League θα έχει στη φανέλα του ένα ειδικό μπλε διακριτικό, ενσωματωμένο στο γνωστό Starball σήμα που βρίσκεται στο μανίκι. Το συγκεκριμένο patch θα αφορά τόσο τους ποδοσφαιριστές που ξεκινούν στη βασική ενδεκάδα όσο και εκείνους που βρίσκονται στον πάγκο και ενδέχεται να αγωνιστούν για πρώτη φορά.

Η συγκεκριμένη ιδέα αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας της UEFA με την UC3 και την Topps, με στόχο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην πρώτη εμφάνιση κάθε ποδοσφαιριστή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Μετά το τέλος του πρώτου αγώνα του παίκτη στο Champions League, το ειδικό patch θα αφαιρείται από τη φανέλα που χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η προέλευσή του.

Το διακριτικό θα συσκευάζεται μαζί με Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας και στη συνέχεια θα παραδίδεται στην Topps, προκειμένου να ενσωματωθεί σε επίσημη συλλεκτική κάρτα του Champions League.

Η τελική κάρτα θα περιλαμβάνει το πραγματικό patch από το ντεμπούτο του ποδοσφαιριστή, ενώ θα συνοδεύεται και από την υπογραφή του ίδιου, δημιουργώντας ένα μοναδικό συλλεκτικό αντικείμενο άμεσα συνδεδεμένο με την πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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