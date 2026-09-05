Nέο αίμα στη μεσοεπιθετική γραμμή για την Ομόνοια 29ης Μαΐου

Λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, η Ομόνοια 29ης Μαΐου ενισχύεται στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Νέο μέλος στο πράσινο ρόστερ είναι ο Λουίς Ντο Σάντος που παίζει κυρίως ως ακραίος επιθετικός.

Αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής της Μποαβίστα, έπαιξε επίσης στη Κόσιτσε Σλοβακίας ενώ την περσινή σεζόν ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ήταν στη Φεϊρένσε.

Η ανακοίνωση: «Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Luis dos Santos. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 20/01/2000 και αγωνίζεται στην θέση του ακραίου μεσοεπιθετικού.Καλωσορίζουμε τον Luis στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος».