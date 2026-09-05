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Φαβορί μα πρέπει να το αποδείξει ο Απόλλωνας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Το άσχημο για την τεχνική ηγεσία είναι πως σε αυτή την προσπάθεια, θα στερηθεί σημαντικών μονάδων.

Μέσα από την παρουσία του στην Ευρώπη, παρά τον αποκλεισμό στον 3ο προκριματικό γύρο, ο Απόλλων «γέννησε» προσδοκίες. Η σεζόν ξεκίνησε με ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Άρη που ασφαλώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί στραβοπάτημα. Ωστόσο για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει, επιβάλλεται τουλάχιστον στην έδρα του να κάνει κουμάντο.

Και απόψε (19:00) το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη, υποδεχόμενος την Ανόρθωση. Δεν είναι εύκολη αποστολή, από την άλλη όμως είναι το φαβορό και καλείται να το αποδείξει. Μπροστά στο κοινό του θα επιδιώξει να βάλει στο σακούλι τους πρώτους τρεις βαθμούς που θα διώξουν και την έξτρα πίεση και την όποια μουρμούρα.

Κλειδί για την επικράτηση θα αποτελέσει η επίθεση, με τον Απόλλωνα πάντως να βρίσκει στόχο. Φυσικά από την άλλη θα πρέπει να προσέξει και τις αμυντικές του επιδόσεις.

Το άσχημο για την τεχνική ηγεσία είναι πως σε αυτή την προσπάθεια, θα στερηθεί σημαντικών μονάδων, που όλες αφορούν τη μεσαία γραμμή. Συγκεκριμένα στα πιτς θα είναι οι Βάισμπεκ, Μπράουν και ενώ ο Μπράντον Τόμας είναι τιμωρημένος. Αυτόματα λοιπόν χάνει την ευελιξία ο Λοσάδα, τόσο για τον καταρτισμό της ενδεκάδας όσο και στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ο κόσμος του Απόλλωνα πάντως ετοιμάζεται να δώσει βροντερό παρών, με τις ενδείξεις να λένε για πάνω από 6000.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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