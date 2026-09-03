Παίρνει δανεικό τον Πέτροβιτς η Ομόνοια Αραδίππου

Ενίσχυση με νεαρό επιθετικό για την Ομόνοια Αραδίππου.

Τα «περιστέρια» ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με την Μπάτσκα Τόπολα για τον δανεισμό του 21χρονου Σέρβου φορ Μπογκντάν Πέτροβιτς ο οποίος την περσινή σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές και πέντε γκολ.

Η ανακοίνωση:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, υπό την μορφη δανεισμού από την FK TSC Backa Topola, με τον 21χρονο διεθνή Σερβο κεντρικό επιθετικό Bogdan Petrovic!

Καλωσορίζουμε τον Bogdan στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας τη φετινή σεζόν!