Ντεμπούτο με το «καλημέρα» και για τους δύο!

Ο ένας ανακοινώθηκε την Τρίτη, ο άλλος την Τετάρτη και αμφότεροι έκαναν ντεμπούτο την Πέμπτη!

Ο λόγος για τους Τανάσε και Μπράουερς οι οποίοι όχι μόνο βρέθηκαν στην αποστολή της Ομόνοιας για τον αγώνα Super Cup με την Πάφο αλλά πραγματοποίησαν με το «καλημέρα» και το επίσημο ντεμπούτο τους, περνώντας στον αγώνα ως αλλαγή με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου.

Οι δύο ποδοσφαιριστές πήραν τις θέσεις των Ανδρέου και Τάνκοβιτς αντίστοιχα.