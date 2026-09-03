Ο Ενρίκε έχει παράπονα και επαναφέρει τη γιγαντοοθόνη στις προπονήσεις της Παρί

Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ απέναντι στην Άστον Βίλα έδωσε στην Παρί Σεν Ζερμέν την ιδανική εκκίνηση στη νέα σεζόν, ωστόσο η συνέχεια στις εγχώριες διοργανώσεις δεν ήταν ανάλογη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετρούν δύο ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Ligue 1 και ο Λουίς Ενρίκε δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του.

Οι Παριζιάνοι έμειναν αρχικά στο 2-2 απέναντι στη Ρεν και ακολούθησε ακόμη μία ισοπαλία με το ίδιο σκορ κόντρα στη Λιλ, με αμφότερες τις αναμετρήσεις να διεξάγονται μακριά από την έδρα τους.

Η Παρί στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής απέναντι στην πρωτοπόρο Μονακό, με τον Ισπανό προπονητή να στέλνει ήδη το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ότι περιμένει περισσότερα στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Λουίς Ενρίκε αποφάσισε να επαναφέρει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας τη γιγαντιαία οθόνη που είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2025.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που του επιτρέπει να δουλεύει ακόμη πιο αναλυτικά πάνω στην τακτική και στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών του. Ο προπονητής της Παρί θέλει με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την ένταση στις προπονήσεις, αλλά και να δείχνει στους παίκτες του με μεγαλύτερη ακρίβεια τις θέσεις που πρέπει να παίρνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ενόψει, λοιπόν, της αναμέτρησης με τη Μονακό, ο Λουίς Ενρίκε επιστρέφει σε μία μέθοδο που είχε εφαρμόσει και στο παρελθόν, επιχειρώντας να διορθώσει όσα δεν του άρεσαν στα δύο πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος και να παρουσιάσει μία βελτιωμένη Παρί στη συνέχεια.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Luis Enrique’s staff are using a GIANT SCREEN this morning during tactical training to show players exactly where they need to position themselves on the pitch.



🗣️ “Everyone has to keep moving,” could be heard from the coaching staff during the session. pic.twitter.com/oxUn5h4Qrk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 3, 2026

gazzetta.gr