Η ΑΕΚ κοίταξε τον Ελ Σαραουΐ της Ρόμα πριν πάρει τον Ζοάο Μάριο

Για τη περίπτωση του διεθνούς Ιταλού εξτρέμ, Στεφάν Ελ Σαραουΐ με τη σημαίνουσα πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο «ψάχτηκε» η ΑΕΚ, πριν εντέλει καταλήξει στο Ζοάο Μάριο.

O Ιταλός μεσοεπιθετικός της Τζένοα (τη περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στην Ρόμα) βρέθηκε στο μεταγραφικό κάδρο των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι εξέτασαν τα δεδομένα γύρω από την περίπτωσή του. Ο 33χρονος εξτρέμ είχε μείνει ελεύθερος. Έχει πραγματοποιήσει 32 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας, έχοντας 7 γκολ, ενώ συνολικά στην Serie A έχει 345 συμμετοχές με 73 γκολ και 43 ασίστ.

Ο Ελ Σαραουί αποτέλεσε μία από τις επιλογές που απασχόλησαν την ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε. Τελικά, η Ένωση στράφηκε στον Ζοάο Μάριο, με τον Πορτογάλο να αποτελεί την επιλογή που προκρίθηκε και να ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα.

athletiko.gr