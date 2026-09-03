Το μήνυμα του Ουναΐ στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Τα λέμε το βράδυ στο γήπεδο»

Η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για το φετινό καλοκαίρι έγινε χθες βράδυ με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα βρίσκεται απόψε στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου, στέλνοντας μήνυμα στον κόσμο της ομάδας μέσα από τα social media του «τριφυλλιού».

«Γεια σε όλους. Επέστρεψα. Θα σας δω στο γήπεδο το βράδυ. Τα λέμε εκεί», ανέφερε.

gazzetta.gr